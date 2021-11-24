В Красноярске таксист вылетел на встречку и задел скорую помощь, три человека пострадали

Фото: ЧП Красноярск

В Свердловском районе Красноярска таксист на «Хендай Солярисе» 23 ноября выехал на встречную полосу, столкнулся с «Ниссаном», задел скорую и остановился. «Ниссан» же от удара улетел и врезался в припаркованную «Хонду». Как сообщают в ГИБДД, в результате пострадало три человека.

Видео с аварией появилось в паблике «ЧП Красноярск». На кадрах ролика видно, как «Солярис», двигаясь с высокой скоростью «влетает» в «Ниссан» на встречной полосе. От удара обе машины развернуло – «Хендай Солярис» задел скорую помощь, котрая везла пациента, а «Ниссан» врезался в припаркованную «Хонду». В результате пострадали двое пассажиров «Соляриса» и водитель автомобиля «Ниссан». Им оказана медицинская помощь.

В соцсетях очевидцы рассказали, что скорая помощь везла женщину под кислородом на госпитализацию. Её оперативно перевели в приехавшую реанимацию.

Сотрудники ГИБДД проведут проверку и выяснят все обстоятельства аварии.