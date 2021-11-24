В Красноярске 24 ноября ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду и метель

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о возможном ухудшении погоды 24 ноября – по прогнозам Среднесибирского УГМС в центральных районах региона и в краевой столице ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с, а местами и до 25 м/с. Также администрация города сообщает о возможной метели, которая будет гулять по Красноярску в течение дня.

Горожан просят помнить о собственной безопасности, при ухудшении погоды стоит:

- ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях,

- при передвижении на улицах и дорогах соблюдать осторожность,

- держаться подальше от легких построек, рекламных конструкций, деревьев, строящихся зданий, не парковать возле них автомобили,

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.