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Общество24 ноября 2021 2:09

В Красноярск отправили еще 6 трамваев «Львёнок» из Санкт-Петербурга

По планам вторая партия транспорта прибудет в начале декабря
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Сергей Еремин

Фото: Сергей Еремин

В Красноярск отправили вторую партию трамваев «Львёнок» из Санкт-Петербурга – если погодные условия позволят, то 6 единиц нового транспорта прибудут в регион в начале декабря. Как сообщают в администрации, специалисты трамвайного депо уже вовсю готовятся встречать пополнение.

Каждый трамвай тщательно упаковывают, чтобы во время пути «львята» не повредились. Транспорт отправлен в Красноярск на большегрузах по автодороге.

Напомним, что 4 «Львенка» уже прибыли в Красноярск 8-9 ноября. Это новейшая модель городского общественного электротранспорта, с современным внешним и внутренним дизайном, повышенного комфорта. Итого для города закуплена 21 единица, в декабре «Львята» выйдут на линию, заменив собою устаревших предшественников.