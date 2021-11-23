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Общество23 ноября 2021 11:32

Красноярская госавтоинспекция получила 30 новых патрульных иномарок ДПС

Машины поступили в Красноярский край в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярская госавтоинспекция получила 30 новых патрульных иномарок ДПС. Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

Красноярская госавтоинспекция получила 30 новых патрульных иномарок ДПС. Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

Красноярская ГИБДД получила 30 новых патрульных автомобилей ДПС Hyundai Solaris. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, это вторая партия служебных машин, первые 35 прибыли в регион в начале ноября.

Новые иномарки имеют средства фиксации обстановки внутри и снаружи авто, радиостанциями и громкоговорителями. Кроме того, они оборудованы аптечками, в которых содержатся более 60 препаратов для помощи пострадавшим в ДТП.

- С 2019 года мы обновили почти половину автомобильного парка, машины уже укомплектованы всем необходимым, чтобы инспекторам на дороге было удобно и комфортно осуществлять несение службы, - рассказал врио начальника краевого ГИБДД Андрей Сиротинин.