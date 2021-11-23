В Красноярске на складах нашли африканскую чуму свиней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на двух складах, сотрудники Россельхознадзора в животном белке нашли ДНК африканской чумы свиней. Как сообщает ведомство, болезнь обнаружена на складах ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» и ООО «ПИЩЕПРОМ».

- По результатам исследований Красноярского референтного центр аРоссельхознадзора в продукте «Белок животный Белкотон А96» производителя ООО «ДБК», даты выработки 23 сентября 2021 года и 8 октября 2021 года, выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней, - сообщают в РОссельхознадзоре.

Всего с двух складов было изъято 1,5 тонны продукции. Вскоре весь животный белок будет уничтожен. На складах же объявлен карантин.

- Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю направлены соответствующие информационные письма в адрес грузополучателей продукции и хозяйствующих субъектов, занимающихся содержанием и разведением свиней, - добавили в ведомстве.