В учреждениях культуры Красноярска действует режим QR-кодов

Фото: городская администрация

Для входа необходимо предъявить паспорт и один из следующих документов:

- действующий QR-код или оригинал справки/сертификата, подтверждающего вакцинацию;

- действующий QR-код или оригинал справки о перенесённом заболевании COVID-19.

Обращаем внимание, что по-прежнему при посещении выставок, творческих занятий, киносеансов или концертов обязательно носить защитную маску.

Стоит отметить, что введенные меры не затрагивают детей и подростков. До достижения 18 лет можно посещать учреждения культуры в масках или респираторах, но без предоставления QR-кода.

Сопровождающим же детские группы, а также родителям, которые приводят детей на творческие занятия и кружки, необходимо предъявлять требующиеся документы.

Если взрослые отказываются показать QR-код, сотрудники учреждения обязаны их не пускать.

Отметим, QR-коды можно предъявлять как на электронных, так и на бумажных носителях. На входе в каждое учреждение посетителей встречает сотрудник, который сканирует камерой телефона QR-код, а затем сверяет полученные данные с информацией в документе, удостоверяющем личность.