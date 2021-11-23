На Театральной площади в Красноярске начали монтировать новогоднюю подсветку. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске на Театральной площади началась установка праздничной подсветки. Как сообщает пресс-служба мэрии, монтаж подсветки закончится в конце ноябре.

- В 2021 году зима немного задержалась. Фонтаны закрыли только в октябре. Рабочие планируют смонтировать подсветку ближе к концу ноября, - передают в городской администрации.

Так, уже через неделю на Театральной площади появится новая локация для фотографий и селфи.