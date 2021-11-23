Жителей Красноярска призывают не кататься на Столбах. Фото: vk.com/npkrasstolby

Сотрудники отдела охраны «Красноярских Столбов» установили в туристической зоне знаки, запрещающие катание на санях, тюбинге, снегокатах, ледянках и тд. В пресс-службе Столбов объяснили это вопросами безопасности.

Так, на Центральных Столбах туристы часто катаются у Лалетинской дороги, чем рискуют попасть в ДТП. Еще одно травмоопасное место – Чаша гранитного карьера. Здесь альпинисты часто халивают ледодром, который туристы используют в качестве горки.

- Еще раз напоминаем туристам об опасности катания в неположенных местах. Предлагаем использовать для зимних развлечений специально организованные городские горки. Помните, что, пользуясь стихийными местами катания, вы несёте личную ответственность за свою безопасность, - передают в пресс-службе «Красноярских Столбов».