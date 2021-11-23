Красноярцы могут получить деньги за украшение дворов к Новому году Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска могут выиграть до 28 тысяч рублей за украшение дворов к Новому году. Как сообщает мэрия Красноярска, районные администрации начали принимать заявки на конкурс самых красивых витрин, офисов и дворов - «Самый благоустроенный район», а точнее, его зимний этап.

Для участников конкурса учреждены сразу три номинации, в которых и будут определены победители:

- «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса»;

- «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома»;

- «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг».

Итоги подведут в декабре 2021 года. За первое, второе и третье место участникам полагаются денежные призы от 20 до 28 тысяч рублей.

- Все победы жителей на зимнем этапе конкурса пойдут в общий зачет района. Это поможет завоевать звание самого благоустроенного района в Красноярске, и получить право на допсредства для благоустройства, - добавили в пресс-службе городской администрации.