С 22 ноября смотрите новости на телеканале «7 канал Красноярск» и забирайте главный приз - ЗОЛОТО

Гроссмейстер сразится с математиком, шоумен с ресторатором, а давние регбийные соперники окажутся в новых условиях боя. Пять сюжетов — пять игр. Угадывайте победителя и отправляйте сообщение. Больше правильных ответов - больше шансов на победу!

Сомневаетесь в ответе? Заходите в телеграмм «7 канала Красноярск» там накануне игры подписчикам будет доступна подсказка, которая увеличит шансы на победу. Подписаться на канал можно по ссылке: https://t.me/trk7ru.

Не упустите шанс проверить свою интуицию и забрать золото!

Подробные правила игры можно прочитать на сайте телеканала «7 канал Красноярск».