Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 4:30

С 22 ноября смотрите новости на телеканале «7 канал Красноярск» и забирайте главный приз - ЗОЛОТО

Известные красноярцы сошлись в битве, чтобы вы получили золото!
КомментироватьОставить комментарий(0)

Гроссмейстер сразится с математиком, шоумен с ресторатором, а давние регбийные соперники окажутся в новых условиях боя. Пять сюжетов — пять игр. Угадывайте победителя и отправляйте сообщение. Больше правильных ответов - больше шансов на победу!

Сомневаетесь в ответе? Заходите в телеграмм «7 канала Красноярск» там накануне игры подписчикам будет доступна подсказка, которая увеличит шансы на победу. Подписаться на канал можно по ссылке: https://t.me/trk7ru.

Не упустите шанс проверить свою интуицию и забрать золото!

Подробные правила игры можно прочитать на сайте телеканала «7 канал Красноярск».