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Общество23 ноября 2021 3:37

По требованию Красноярской прокуратуры заблокировано 44 сайта для охотников

Сайты с запрещенными материалами были выявлены в результате мониторинга
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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По требованию Красноярской прокуратуры заблокировано 44 сайта для охотников

По требованию Красноярской прокуратуры заблокировано 44 сайта для охотников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская природоохранная прокуратура выявила несколько десятков сайтов для охотников, содержащих незаконную информацию. Как сообщает пресс-служба ведомства, Роскомнадзор по требованию ведомства закрыл 44 сайта.

Как передают в пресс-службе ведомства, на сайтах размещалась информация о продаже орудий для ловли животных, медсправок и лицензий на оружие.

- С целью признания такой информации запрещенной к распространению, прокурор обратился с исками в суд. Судом требования прокурора удовлетворены, доступ к неправомерной информации заблокирован, - передают в ведомстве.