Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ

ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы "Победа над формальностями". По прогнозам банка, наиболее востребована она будет среди самозанятых.

В рамках программы ВТБ "Победа над формальностями" клиенты могут получить ипотеку всего по двум документам – паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита – от 600 тысяч рублей на срок до 30 лет. В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более - за счет материнского капитала.

Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% - для госпрограмм и 9% - для базовых продуктов. Одобрение ипотечной заявки и оформление сделки с такими клиентами проходит по стандартным условиям, без каких-либо специальных требований.

"Материнский капитал – эффективный способ государственной поддержки. Ежегодно в России он выделяется более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на улучшение жилищных условий. Учитывая, что только за 2021 год количество самозанятых в стране удвоилось и к ноябрю составило 3,3 млн человек, мы решили предоставить возможность использовать материнский капитал для этой программы", - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.