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Происшествия23 ноября 2021 2:59

В Красноярском крае пропавшую 13-летнюю девочку нашли в 66 километрах от дома

Подростка разыскали за несколько часов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае пропавшую 13-летнюю девочку нашли в 66 километрах от дома. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пропавшую 13-летнюю девочку нашли в 66 километрах от дома. Фото: МВД по Красноярскому краю

Полицейские разыскали 13-летнюю девочку, пропавшую в поселке Новокаргино Енисейского района 22 ноября. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, полицейские обнаружили девочку в Енисейске.

Девочка вышла из школы, но домой не вернулась. Полицейские сразу же взялись за поиски, опросили знакомых школьницы и проверили все места, где она могла находиться. В итоге ее нашли в 66 километрах от дома – в Енисейске. На поиски ушло несколько часов.

- Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас с ней работают инспекторы по делам несовершеннолетних. В ближайшее время она будет возвращена семье. Также установлено, что ранее семья на учете в ОВД не состояла, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.