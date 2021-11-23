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Общество23 ноября 2021 2:18

В Красноярске на улице Глинки под землю убрали трубы теплосети

На качество теплоснабжения это не повлияло
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске на улице Глинки под землю убрали трубы теплосети. Фото: СГК

В Красноярске на улице Глинки под землю убрали трубы теплосети. Фото: СГК

В Ленинском районе на Глинки у «глобуса» убрали трубы теплосети. Как сообщает пресс-служба СГК, их «утопили» под землей.

- Теплосети диаметром 350 мм и 450 мм, проходившие над дорогой, не только заменили на новую двухсотку (200 мм), но и «утопили», - передают в СГК.

Так, теперь тепло от ТЭЦ-1 идет в дома жителей правобережья под землей. В пресс-службе отмечают, что несмотря на то, что диаметр труб стал меньше, на качество теплоснабжения это не повлияло.

- Потребление энергии снизилось из-за закрытия Шинного завода, - добавили в СГК.