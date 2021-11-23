В Красноярске за неделю поймали 80 нарушителей масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 по 21 ноября протоколы составили на 80 антимасочников. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, было проверено 463 объекта, также участники рейдов провели 520 бесед с горожанами.

Кроме того, работники администрации провели 27 проверок QR-кодов в торговых центрах. Охранникам были сделаны замечания о необходимости проверять паспорт, чтобы исключить возможность фальсификации документов.

- Специалисты отмечают, что граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч, - добавили в мэрии Красноярска.