Строительство палатного корпуса в красноярском онкоцентре подходит к концу. Фото: КОФМАН Вадим

Строительство нового палатного корпуса онкоцентра в Красноярске находится в завершающейся стадии. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в перспективе рассматривается строительство радиологического корпуса.

Напомним, что в новый корпус рассчитан на 260 пациентов круглосуточного пребывания и 64 пациента дневного стационара.

- У Красноярского края есть все основания, чтобы войти как минимум в десятку лучших регионов России по оказанию онкологической помощи. В нашем распоряжении серьезная материально-техническая база. Сегодня мы делаем упор на развитие территориального звена, соответственно, ранней профилактики и сопровождения, - сказал губернатор Александр Усс.