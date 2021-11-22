Красноярский бар паназиасткой кухни Lazy Dog временно закрылся из-за коронавирусных ограничений

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Красноярский бар паназиатской кухни Lazy Dog временно прекращает свою работу из-за новых коронавирусных ограничений. Как сообщается на официальной странице заведения, дата, когда бар вновь начнет принимать гостей, пока неизвестна.

- Мы проводили опросы про наше закрытие во всех крупных пабликах города. Люди поддержали наше закрытие. Поэтому эта неделя станет последней, после неё мы уходим в отпуск до лучших времён, - пишут на странице заведения.

Напомним, что с 15 ноября при посещении заведений общепита, фитнес-клубов, ТРЦ и других общественных мест необходимо предъявлять QR-код о вакцинации или сертификат о профилактических прививках против коронавируса.

Отметим, что красноярские рестораторы, подсчитав выручку после введения QR-кодов в общепите, решили обратиться к губернатору региона Александра Усса с просьбой отменить эту ковид-меру. Как говорится в письме от Сибирской ассоциации гостеприимства, падение выручки составило 50% из-за снижения потока клиентов.