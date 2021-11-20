Красноярские рестораторы попросили отменить QR-коды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноярские рестораторы, подсчитав выручку после введения QR-кодов в общепите, решили обратиться к губернатору региона Александра Усса с просьбой отменить эту ковид-меру.

Как говорится в письме от Сибирской ассоциации гостеприимства, падение выручки составило 50% из-за снижения потока клиентов.

— В нашем регионе ресторанная сфера поставлена в условия двойной дискриминации, — говорится в письме. — Кроме введения QR-кодов, действует запрет на работу в ночное время с 23:00 до 6:00 и запрет на функционирование танцевальных площадок. Легальные ночные клубы и бары уничтожены, как класс, ограничениями, которые длятся без перерыва уже 1,5 года. А нелегалы в это время собирают всю выручку.

На сегодняшний день, в регионе вакцинированы около 49% жителей. Ежедневная смертность от коронавируса фиксируется в районе 30 человек.