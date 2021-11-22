В Красноярском крае на станции «Кача» загорелся тепловоз грузового поезда

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на станции «Кача» произошел пожар в тепловозе грузового поезда. «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе КрасЖД, что локомотивная бригада смогла потушить возгорание самостоятельно. ЧП на график движения других поездов не повлияло.

Локомотив грузового поезда загорелся около 15:00 22 ноября на станции «Кача» в Емельяновском районе. Пожар сразу заметили и отцепили электровоз от состава, а затем передислоцировали его на другие пути.

Пока на помощь локомотивной бригаде ехали пожарный поезд со станции Бугач и пожарные машины из Красноярска и посёлка Емельяново, сотрудники РЖД успели потушить огонь самостоятельно. Площадь возгорания была небольшая. В ЧП никто не пострадал.