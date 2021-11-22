Жителей Красноярска просят не выезжать на машинах на лед и не пускать детей к водоемам

Фото: администрация Красноярска

Красноярцев просят не выходить и не выезжать на лед на автомобилях и не пускать детей к водоемам. Как сообщают в пресс-службе администрации города, в этом году на водных объектах краевой столицы установлено 57 знаков безопасности «Выход на лёд запрещен!».

В местах, где выставлены знаки, специалисты администраций районов совместно с сотрудниками полиции и Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в течение всего зимнего периода будут проводить профилактическую работу с горожанами.

Напоминаем, что выход на лёд в местах, где установлены запрещающие знаки, карается предупреждением, либо штрафом в размере: от 500 до 1 000 рублей на граждан; от 3 000 до 5 000 рублей на должностных лиц; от 5 000 до 20 000 рублей на юридических лиц.