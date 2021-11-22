Космическая дива, инста-променад и летающие люди — чем будут удивлять организаторы премии «Человек года»

Тема церемонии — «Бизнес в открытом космосе». Организаторы премии поделились космическими деталями шоу церемонии вручения.

По словам режиссера премии Петра Серова, руководителя агентства «Гудстори», гостей события ждет много нового.

«Мы решили, что церемония должна быть ярким, запоминающимся шоу. Творческая, художественная составляющая усилены. Это новое качество света — мы делаем световое ревю. Дополнительные эффекты — вплоть до холодного фейерверка во время творческих номеров. Практически все номера делаются в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы и паркурщики, солисты Музыкального театра и гимнасты на полотнах…», — рассказывает Петр Серов.

«Зал торжественных приемов Гранд-Холла Сибирь 9 декабря станет своеобразным космическим инста-променадом. Партнеры премии готовят локации, каждая из которых — уникальна и дает возможность сделать массу интересного контента для инстаграма», — рассказывает Анна Аульченко, генеральный продюсер премии «Человек года-2021».

Впервые в истории премии «Человек года» в Красноярске открыта продажа билетов на торжественную церемонию вручения. Билеты продаются на платформах красбилет и кассы.ру. Часть средств от продажи билетов организаторы перечислят в благотворительный фонд «Добро24.ру».

«Деловой квартал» всегда поддерживал наш фонд. В этом году издание и организаторы премии пошли на смелый шаг — решили продавать билеты с зашитым в цену благотворительным взносом. Так ДК дает сигнал деловому сообществу: благотворить можно ярко, творчески, системно и легко — в один клик. Ведь именно так сегодня приобретается электронный билет», — говорит сооснователь фонда Ольга Абанцева.

Главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова резюмирует:

«Делать большое событие в наше время непросто. Есть ограничения, есть постоянная турбуленность — планировать с лагом практически невозможно. Но мы наперекор предлагаемым обстоятельствам делаем мегапремию и мегашоу. Мы прыгаем в открытый космос. Полетели вместе с нами!