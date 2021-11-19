Красноярские родители могут устроить ребенка в садик, не дожидаясь очереди

В частном детском саду «Бибигон» Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске родители детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые сейчас находятся в очереди на получение места в детский сад, могут воспользоваться мерами господдержки и устроить ребенка в садик, не дожидаясь очереди. В городе с 2014 года реализуется проект по приобретению услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста у индивидуальных предпринимателей, заключивших контракт с муниципальным детским садом. Кстати, такую практику совместной работы муниципальных и частных детсадов Красноярск стал использовать первым в России.

- Более трех тысяч детей посещают частные детские сады в рамках этого проекта. Садики есть во всех районах города – каждый родитель может выбрать именно тот частный сад, который будет ему интересен по месторасположению или по образовательной программе, - отметила Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела главного управления образования. – Перечень размещен на нашем сайте krasobr.admkrsk.ru. Чтобы попасть в частный детсад, родителям нужно обратиться муниципальный детсад, с которым у частного заключен контракт. Родителям пошагово объяснят, что нужно сделать, какие документы подготовить.

В Красноярске более работают 60-ти филиалов частных детских садов, где еще осталось 470 вакансий. Родительская плата за посещение такой группы на одного ребенка от 3 до 5 лет – 1765 рублей в месяц. Остальные затраты предпринимателя – около 9 000 рублей – компенсируют из городского бюджета. Допуслуги, например, занятия по английскому, посещение бассейна или танцевального кружка оплачиваются родителями отдельно, как и в муниципальном саду. Отметим, что при желании родителей дошколят восстанавливают в очереди по первоначальной дате постановки на учет, т.е. ребенок не окажется в конце очереди.

Вторая мера поддержки для родителей дошколят – ежемесячная денежная выплата 6216 рублей. Средства можно использовать по своему усмотрению – частично компенсировать стоимость услуг частного сада или использовать для оплаты детских кружков и секций. Для получения выплаты необходимо написать заявление о снятии ребенка с учета в территориальном отделе главного управления образования по месту жительства. Выплата начисляется с момента написания заявления.