Tele2 улучшила мобильный интернет в Красноярске, Канске, Железногорске и Лесосибирске

Tele2 сообщает о развитии покрытия в третьем квартале 2021 года. Технические специалисты компании построили и запустили более ста базовых станций различных стандартов в Красноярске, Канске, Железногорске и Лесосибирске. На каждой новой площадке размещены передатчики быстрого 4G-интернета.

За третий квартал этого года Tele2 увеличила количество базовых станций в Красноярске. Качество голосовой связи и скорость мобильного интернета улучшили на улицах Кразовской, Мечникова, Копылова, Крупской, Авиаторов, Вильского, Новосибирской, Караульной, Парковой, Чернышевского и других. Также более чем на 30 объектах оператор разместил дополнительные передатчики 4Gи провел агрегацию частот – объединение двух разных диапазонов для запуска технологии 4G+ (иначе – LTEAdvanced) и повышения скорости интернета.

В Канске технические специалисты Tele2 улучшили голосовую связь и мобильный интернет 3G/4G на улицах Красной Армии, Московской, 9-й км Тасеевского тракта, Поселок Строителей, Северо-Западный 6-й микрорайон и некоторых прилегающих. В Железногорске улучшения коснулись улиц Восточной, Объездной, Южной, 60 лет ВЛКСМ и других. В Лесосибирске качество связи и скорость интернета стали выше на улицах Озерной, Горького, Пастернака, 40 лет Октября, Гражданской, в 5-ми 7-м микрорайонах, поселке Новоенисейск, а также в городском поселке Стрелка, входящем в городской округ Лесосибирск.