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Общество22 ноября 2021 3:44

Каток на площади Мира в Красноярске не будет работать 22 ноября из-за техобслуживания

23 ноября с 12:00 он будет вновь готов принимать посетителей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявили об однодневном закрытии открытого катка с искусственным льдом на площади Мира 22 ноября. Как сообщили в Красгорпарке, перерыв связан с техническим обслуживанием льда.

Новая локация станет вновь доступной с 12 часов дня 23 ноября.

Напомним, что в Красноярске дан старт проекту «Зима на Стрелке» - 16 ноября открылась первая локация: единственный уличный каток с искусственным льдом. Как сообщает администрация, лёд катка на площади у филармонии за два сеанса посетили более 150 человек. Праздничную атмосферу поддерживали музыканты, для гостей работали фотолокации, проводились игровые интерактивные конкурсы.