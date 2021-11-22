Каток на площади Мира в Красноярске не будет работать 22 ноября из-за техобслуживания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявили об однодневном закрытии открытого катка с искусственным льдом на площади Мира 22 ноября. Как сообщили в Красгорпарке, перерыв связан с техническим обслуживанием льда.

Новая локация станет вновь доступной с 12 часов дня 23 ноября.

Напомним, что в Красноярске дан старт проекту «Зима на Стрелке» - 16 ноября открылась первая локация: единственный уличный каток с искусственным льдом. Как сообщает администрация, лёд катка на площади у филармонии за два сеанса посетили более 150 человек. Праздничную атмосферу поддерживали музыканты, для гостей работали фотолокации, проводились игровые интерактивные конкурсы.