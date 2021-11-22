В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +2 градусов и будет много снега

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстоящая рабочая неделя будет довольно теплой – ожидается повышение температуры до +2 градусов и много снега. Как сообщают синоптики, ветер будет умеренный, особо серьезных порывов не прогнозируется.

В понедельник, 22 ноября днём будет еще слегка морозно – до -3 градусов, к ночи ожидается повышение температуры до +1, будет пасмурно и без осадков.

23 ноября, во вторник, температура продолжит повышаться: днем ожидается до 0 градусов тепла, вечером -1, а ночью вновь 0. В течение дня будет облачно, с прояснениями, также пойдет снег.

Среда, 24 ноября, не порадует понижением температуры, в течение дня погода будет меняться от 0 градусов до -6, ночи будет еще холоднее – до-8 градусов. Целый день будет идти снег.

25 ноября, четверг, станет последним теплым днем – днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью будет еще выше до +3. Целый день будет пасмурно и пойдет снег.

Рабочая неделя завершится легкими морозами до -7 градусов. В пятницу температура целый день будет держаться ниже нуля, а к ночи опустится до -11. Целый день будет идти снег.