В Красноярске на новом вантовом мосту устанавливают ограждения с гербом. Фото: пресс-служба администрации города

Новый вантовый мост возле Большого концертного зала готовится к своему открытию. Строители занимаются последними деталями будущего пешеходного перехода. Открытие планируют до конца этого года.

Сейчас там устанавливают ограждения по краю, они будут не совсем обычные, не такие, как у других мостов города. Это прозрачные стеклянные и очень прочные ограждения, на которые наносят герб Красноярска. У моста есть все шансы стать новой достопримечательностью, местом для прогулок, свиданий и селфи.

Добавим, раньше на этом месте был пешеходный переход, но несколько лет назад его снесли из-за аварийного состояния. Тогда городские власти сообщали, что больше здесь не будет моста. Но вскоре стало понятно, что без него не обойтись – между площадью Мира и Музейным центром на стрелке нужна прямая дорога. Поэтому власти и переиграли свое решение. Новый мост выглядит лучше старого, он современный, урбанистический и, как сказал глава города Сергей Еремин, воздушный.