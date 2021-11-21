За сутки количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 700 случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 21 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 146 264 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 700 случаев заболевания.

По-прежнему лидером антирейтинга является Красноярск, здесь зафиксировано 168 случаев, а всего – 40 294. В Минусинске – 37 случаев, Шарыпово – 41, Канске – 33, Новоселовском района – 32, Ужурском районе – 28, Рыбинском – 26

Несмотря на то, что статистика по количеству заболевших медленно, но верно спускается вниз, смертность остается достаточно высокой. Обновленных данных на 21 ноября пока нет, но на 20 ноября был зафиксирован 31 случай гибели пациентов от последствий, вызванных коронавирусом.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 240 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 392 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 213. Проведено тестов на коронавирус всего 4 196 531, из них за последние сутки 13 747.

Добавим, что в эту статистику не входят закрытые города. На пятницу 19 ноября в Железногорске было зафиксировано всего 12 796 случаев. А в Зеленогорске на 21 ноября 8 254 случая всего.