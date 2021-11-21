Житель Железногорска смастерил ружье из ножки стула и пришел грабить магазин. Фото: МВД

Житель Железногорска смастерил ружье из ножки стула. Точнее, ему показалось, что это ружье, с которым можно «пойти на дело». К деревянной ножке примотал изолентой металлическую трубку от турника и элемент зажигалки. И с таким изобретением поздним вечером пришел в торговый павильон. Это было в январе 2021 года.

Мужчина потребовал у продавца алкоголь и сигареты. Угрожал. Но она вырвалась и выбежала через запасной ход, затем сразу же позвонила в полицию. 45-летнего грабителя задержали, далеко убежать он не мог – находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие было при нем.

На суде обвиняемый свою вину не признавал. Однако достаточно было показаний свидетелей, а также записей с камеры внутреннего наблюдения, это стало неопровержимым доказательством преступления. Гражданина отправили в колонию особого режима на три года.