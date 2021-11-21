В Красноярском крае в двух смертельных авариях погибли три человека. Фото: МВД

В Красноярском крае сегодня, 21 ноября, зафиксировано две смертельных аварии. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск уточники в пресс-службе краевой полиции.

Первая авария – в Енисейском районе. В 10:30 в районе деревни Прутовая водитель автомобиля «Субару Импреза», двигаясь в сторону Лесосибирска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Раум». В результате ДТП погиб 48-летний водитель «Тойоты», а водитель «Субару» доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло в Емельяновском районе. Около 11 часов на 760 км автодороги Р255 «Сибирь» автомобиль «Тойота Королла», двигаясь со стороны Ачинска в сторону Красноярска, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой «Мерседес». В результате ДТП в «Тойоте» погибли 2 пассажира (мужчина и женщина). Жензина-водитель и 10-летний пассажир доставлены в больницу для обследования. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства обоих происшествий и обеспечивают безопасность движения.

Добавим, что сейчас на загородных трассах сейчас сложная обстановка из-за снегопада и гололедицы, водителям нужно быть предельно осторожными на трассе.