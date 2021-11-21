Жительница Красноярска пыталась отомстить таксисту за подругу Фото: ИВАНОВА Диана

Жительница Красноярска пыталась отомстить таксисту за свою подругу. А в результате оказалась на скамье подсудимых за ложный донос. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась с заявлением 36-летняя жительница города и заявила, что на ее подругу напал водитель такси и похитил кошелек, в котором находились 16 тысяч рублей.

Проверяя сообщение, полицейские усомнились в показаниях. И предчувствие не обмануло. Выяснились совершенно другие подробности истории. У подруги заявительницы произошел конфликт с таксистом – с пассажирки списали денег больше, чем было изначально указано в приложении. Подруга сначала крепко поругалась с водителем, а потом пожаловалась обвиняемой и попросила написать за нее заявление в полицию, а то сама не может – перебрала с алкоголем.

Инициатива получилась наказуемой. Наказание – штраф в размере 6 тысяч рублей в пользу государства. А конфликты с такси из-за того, что частенько завышают цены на услуги, нужно решать в другом месте. Например, в Роспотребнадзоре.