В Красноярске автомобиль после столкновения вылетел на тротуар прямо на пешеходов, есть пострадавшие

В Красноярске автомобиль после столкновения вылетел на тротуар на пешеходов, есть пострадавшие. Стоп-кадр видео

В Красноярске произошла авария с участием такси. Случилось это накануне, в субботу 20 ноября, около 13:30 часов на перекрестке улиц Мира и Робеспьера. Видео с камеры уличного наблюдения появилось в паблике «ЧП Красноярск», на нем вся авария – как на ладони.

«Фольксваген» с шашечками лицензированного такси ехал по проспекту Мира и собирался завернуть налево. При этом на совершенно пустой дороге водитель не мог не заметить, что навстречу ему по проспекту движется автомобиль ВАЗ 2013. Таксист не уступил дорогу, в результате подставился под удар.

После столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, с частью, пешеходов там было немного, они успели отбежать. Его водитель пострадал незначительно, госпитализация ему не потребовалась. Такси развернулось и врезалось в столб. Водитель с трудом выбрался из салона, хромая, и тут же упал в снег. Его увезли в больницу.