В Красноярском крае от ковида скончался еще 31 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб опубликовал активную ковид-статистику на 20 ноября. По данным ведомства, суточное число инфицированных в Красноярском крае составило 703 человек. В общей сложности, с начала пандемии инфекция была выявлена у 145 564 жителей региона.

Смертность по-прежнему высокая. Скончался еще 31 человек.

— Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 061 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 414 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 235. Проведено тестов на коронавирус всего 4 182 784, из них за последние сутки 13 019, — отметили в региональном роспотребнадзоре.

Сообщается, что выздоровели за минувшие 24 часа выздоровели 699 инфицированных.