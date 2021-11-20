Красноярские перевозчики потребовали поднять цену за проезд в автобусах до 30 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На фоне высокой инфляции, которая неминуемо ведет к росту цен не на товары в магазинах и топливо, красноярские перевозчики потребовали пересмотреть стоимость проезд в автобусах. Об этом учредитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев рассказал телеканалу «Енисей».

По его словам, необходимый пакет документов его коллеги подали в региональное министерство тарифной политики.

Если предложение будет одобрено, то стоимость поездки в автобусе вырастет.

— На сегодняшний день все расчетные параметры, которые мы сдали в министерство по тарифам, они выше 30 рублей, — рассказал Омышев.

Он отметил, что с начала пандемии перевозчики также вынуждены покупать антисептики и маски. Это стало дополнительной статьей расходов, которая также будет заложена в обновленную стоимость проезда.