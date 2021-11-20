Красноярскому ювелиру вынесли приговор за присвоение клиентских денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноярске под суд отправили ювелира, которого обвинили в присвоении клиентских денег. Несколько месяцев женщина ждала, что ее заказ мастер выполнит, однако потом не увидела ни украшений, ни той суммы, которую отдала за работу, сообщили в региональном полицейском главке.

— Женщина сообщила, что в ювелирной мастерской она заказала изготовление золотых сережек. Для образца женщина передала мастеру кулон из золота с бриллиантами стоимостью 23 тысячи рублей, а также внесла предоплату в размере 30 тысячи рублей. В ходе устной договоренности сережки должны были быть готовы через 2-3 месяца. Однако обвиняемый в оговоренное время украшение не изготовил и неоднократно переносил срок, — рассказали в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, когда заказчица заявила, что хочет назад забрать украшения и деньги, ей мастер ответил, что всю сумму давно потратил, а драгоценности заложил в ломбард. В итоге мужчину задержали, он сразу во всем сознался возместил ущерб.

В связи с этим суд вынес мягкий приговор. Недобросовестного ювелира осудили на два года условно.