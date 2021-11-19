В Красноярском крае все больше предприятий становятся участниками нацпроекта «Производительность труда»

На производстве ООО «Шеф Полимер». Фото: Владислав Михель

В Красноярском крае с 2019 года реализуется национальный проект «Производительность труда». Он направлен на повышение производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона. Уже сейчас участниками программы стали 67 предприятий края. Планируется, что к 2024 году число участников увеличится до 107 предприятий, более 1200 сотрудников пройдут обучение по направлению «Бережливое производство».

Недавно участником нацпроекта стало красноярское предприятие перерабатывающей промышленности – ООО «Шеф Полимер». Компания является крупнейшим за Уралом производителем изделий из полипропилена для инженерных систем водоснабжения, канализации, а также бытовых хозяйственных товаров. Реализовать программу на предприятии помогут специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). На стартовом совещании руководитель проекта РЦК Виталий Проскурин обозначил перед сотрудниками важность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Присоединяются к проекту и предприятия из северных территорий края. Дорожно-строительная компания ООО «ИЛАН-Норильск» также планирует оптимизировать производственные процессы, внутреннюю логистику, развивать корпоративную культуру непрерывных улучшений. Внедрить программу на предприятии помогут эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). На предприятии создадут эталонный участок с применением технологий бережливого производства, сформируют команду из сотрудников для внедрения улучшений и последующей самостоятельной работы.

– Реализация мероприятий нацпроекта позволит по-новому взглянуть на внутренние производственные процессы, определить «точки роста», внедрить эффективные методики по повышению производительности труда, что в свою очередь повысит конкурентные преимущества предприятия и поможет стать эталоном в своей отрасли, – уверен руководитель проекта ФЦК Алексей Штопенко.

КОНКРЕТНО

67 предприятий края принимают участие в нацпроекте «Производительность труда». Из них обрабатывающие производства – 31 предприятие, транспортировка и хранение – 9, строительство – 8, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 7 предприятий, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 5, торговля оптовая и розничная – 5, водоснабжение/водоотведение – 2.

- 44% – среднее снижение времени протекания процессов

- +59% – среднее увеличение выработки

- 47% – среднее снижение незавершенного производства