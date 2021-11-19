В Красноярске система видеофиксации стала разыскивать злостных нарушителей. Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД внедрили в систему автоматической фиксации нарушений ПДД новую функцию – поиск злостных нарушителей. Всем водителям известно, что камеры фиксируют, когда превысил скорость, проехал на красный свет, проехал по выделенной полосе или заехал за стоп-линию. А теперь добавилась еще и это: камера выискивает в потоке машин те, у которых подложные госномера или зарегистрированны на чужих людей. Либо когда за рулем сидит человек, лишенный водительских прав.

Умная камера фиксирует автомобиль со злостным нарушителем, передает информацию ближайшему экипажу ДПС. Благодаря этому автоинспекторы оперативно задерживают его. В новый функционал камер заносится данные автомобилей уже неоднократно попадавшие в поле зрение камер фиксации. Аналогичная схема работы и со стационарными камерами фиксации, информация с которых попадает в систему «Безопасный город».

Как сообщили в ГИБДД города, в течение часа работы комплекса на Коммунальном мосту сотрудники дорожной полиции остановили 12 нарушителей. Среди нарушителей один бесправник, 10 автомобилей с прекращенной регистрацией, а один водитель купил машину 10 дней назад и не успел ее перерегистрировать на себя.