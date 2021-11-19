В Красноярске проект развязки с Пашенного на Николаевский мост проходит государственную экспертизу. Фото: сайт администрации города

Проект долгожданной развязки с микрорайона Пашенного на Николаевский мост уже готов и проходит государственную экспертизу. Об этом сообщает администрация Красноярска. Заключение должно быть получено до конца года. И если все пройдет, как запланировано, строительство начнется уже 2022 и будет завершено в 2023 году. В первом году строительно-монтажные работы проведут за счет средств городского бюджета, затем – с привлечением средств вышестоящего бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Микрорайон Пашенный, а вместе с ним Белые росы быстро развивается, там большая плотность населения. А выехать можно только по двум нешироким дорогам: через улицу Судостроительную и остров Отдыха. С появлением новой транспортной развязки жители смогут напрямую и быстро попадать в Октябрьский район, минуя Предмостную площадь, и далее – на выезд из города.

Для строительства развязки понадобится выкупить у собственников расположенные на пути земельные участки и снести там жилые дома и хозяйственные постройки. Эта работа уже ведется параллельно с подготовкой проекта. Собственники участков уже получили уведомления о предстоящем изъятии для муниципальных нужд.