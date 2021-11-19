В южных районах Красноярского края сельчане жалуются на стаю голодных волков. Фото: Взгляд Инфо

В Минусинском районе сельчане жалуются на то, что у них стал пропадать домашний скот, а останки они потом находят в лесополосе. По их мнению, это орудует стая голодных волков, которая поселилась неподалеку от сел Знаменка, Восточное и Тигриное. Местному изданию «Взгляд Инво» они рассказали: 11 ноября из загона с «электропастухом» выбежали испуганные племенные телята. Большинство удалось вернуть, а нескольких нашли в лесу растерзанными.

Один из охотников походил по лесу и подметил, где волки сидели, где они загнали и разодрали теленка. Хотя официальные власти считают, что это не волки, а стая собак. И что волков в этом местности вообще быть не может. Опять же, охотники говорят, что в лесах пропали косули, они наверняка почуяли, что рядом с ними поселились хищники, поэтому мигрировали от опасности.

В краевой полиции пояснили, что проводят проверку по данному сообщению, но пока заявлений из Минусинского района не поступало.