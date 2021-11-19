В Красноярске для жильцов четырехэтажки на Партизана Железняка ввели режим ЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для жильцов четырехэтажки на улице Партизана Железняка, 11 ввели режим ЧС. Причина – там выявили угрозу обрушение стен. Соответствующий документ подписал и.о. главы города Владислав Логинов: «Признать ситуацию, сложившуюся в доме № 11 по улице Партизана Железняка, представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Перевести органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим функционирования «Повышенная готовность» и установить местный уровень реагирования для органов управления и сил городского звена».

Жильцов переселят во временное жилье, квартиры будет предоставлены из резервного фонда на весь период проведения ремонтных работ. Этим займется департамент городского хозяйства. Газовая служба отключит в ближайшее время подачу газа в доме. Правда, насколько затянутся ремонтные работы и как скоро жильцы смогут вернуться, пока неизвестно.