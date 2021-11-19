Жители Красноярска все чаще жалуются на вышки сотовой связи рядом с домом Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска все чаще жалуются на передающие радиотехнические объекты, которые в обиходе называют вышками сотовой связи, рядом со своими домами. Не устраивают их и конструкции на крышах. По информации главы регионального Роспотребнадзора за первые 9 месяцев этого года поступило 118 таких обращений. Как правило, жителей пугает даже сам факт установки такого сооружения без передающего оборудования.

Дмитрий Горяев поясняет, что перед установкой каждого объекта владельцы разрабатывают проект санитарно-защитной зоны, проводят санитарно-эпидемиологическую экспертизу и обращаются в Роспотребнадзор за выдачей заключения безопасности. И в этих заключениях есть подтверждение, что уровень электромагнитных полей от антенн базовых станций на территории жилой застройки и внутри помещений не превышает предельно допустимых значений.

Плюс после установки и начала эксплуатации 10 дней проводится измерение электромагнитного поля, затем – раз в три года такие же контрольные замеры.

И все же, если у жильцов есть опасения, они имеют право обратиться владельцу объекта или в свою управляющую компанию.