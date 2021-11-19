ВТБ запускает переводы по QR-коду

ВТБ Онлайн внедрил опцию бесплатных денежных переводов по персональному QR-коду. Услугой может воспользоваться клиент любого российского банка. По оценке ВТБ, сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно сгенерировать QR-код в ВТБ Онлайн. Это можно сделать двумя способами. В первом — выбрать в меню на иконке приложения «Показать QR». Во втором — перейти на карту или счет с главного экрана, нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «По QR-коду». После этого пользователь может поделиться QR-кодом как с клиентом ВТБ, так и с клиентами других российских банков. Комиссия за перевод не взимается.

«Возможность переводить деньги по QR-коду будет особенно удобна для самозанятых пользователей и тех, кто занимается микрокоммерцией. Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня. Мы не будем брать комиссию за такой перевод», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ.