В Красноярске почти закончили монтаж «Бременских музыкантов»

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске заканчивается монтаж скульптуры «Бременские музыканты», размещенной в парке имени 1 Мая. Как сообщают в пресс-службе администрации города, новое место для фигуры сами жители района путём голосования.

Устанавливали скульптуру специалисты МКУ « УДИБ». Для начала рабочие залили фундамент, затем создали гранитный постамент, куда при помощи автопогрузчика установили бронзовую скульптуру весом 2 тонны. Теперь композиция расположена на выходе из парка на смотровую площадку над набережной. Теперь будут благоустраивать прилегающую территорию.

Отметим, что набережная за ДК имени 1 мая будет благоустроена в 2022 году, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Там появится удобный спуск на нижний ярус для маломобильных горожан, мам с колясками, ребятишек на самокатах и велосипедах. Будет организована зона для спокойного отдыха и небольшая детская площадка.