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Общество18 ноября 2021 10:15

В Красноярске с 20 ноября на 100 метров перенесут конечную остановку 52 автобуса

Текущее место посадки пассажиров находится на перекрестке нескольких дорог
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Новое расположение остановки фото: администрации

Новое расположение остановки фото: администрации

В Красноярске с 20 ноября автобусы маршрута №52 будут забирать пассажиров, в сторону центра, с остановки «Озеро-парк» на улице Калинина. Как сообщают в администрации, здесь уже сделали остановочный карман, поставили знак и установили павильон. Новая остановка находится в 100 м от прежнего конечного пункта.

- Текущее место посадки пассажиров находится на перекрестке нескольких дорог и зачастую заставлено личным транспортом. В таких условиях сложно обеспечить безопасную посадку пассажиров, - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.