В Красноярске фейерверком открыли первый открытый каток с искусственным льдом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дан старт проекту «Зима на Стрелке» - 16 ноября открылась первая локация: единственный уличный каток с искусственным льдом. Как сообщает администрация, лёд катка на площади у филармонии за два сеанса посетили более 150 человек. Праздничную атмосферу поддерживали музыканты, для гостей работали фотолокации, проводились игровые интерактивные конкурсы.

Для тех, кто впервые встал на коньки или чувствовал неуверенность в своих движениях, работали ассистенты. Для всех желающих работал прокат и специальная раздевалка, также на территории катка можно было наточить лезвие личных коньков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Внутри тёплого шатра, установленного на площади, можно было погреться и отдохнуть. Помимо катка в рамках проекта работает сувенирный магазин с товарами сибирских брендов.

Первых посетителей катка встречали фейерверком – красноярцы наслаждались несколько минут катания красивым видом пиротехнического шоу, открывающегося со льда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что каток работает ежедневно, в режиме сеансов по 1,5 часа. Между сеансами администрация делает технические перерывы, чтобы подготовить лед для следующего катания. Для того, чтобы выйти на лед необходимо заплатить 250 рублей, прокат коньков также стоит 250 рублей.

Купить билет на каток можно двумя способами: через кассу в шатре или онлайн через сайт «Красгорпарка». Допуск на лёд будет автоматизированным – через турникеты. На территории катка действует система пропуска по QR-кодам и сертификатам о вакцинации.