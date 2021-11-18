Дорожники предупреждают жителей Красноярского края о гололедице и метели на загородных трассах

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Краевые дорожники предупреждают жителей региона о гололедице и метели на загородных трассах. Как сообщают в правительстве, несмотря на плохие погодные условия, за состоянием дорог специалисты следят круглосуточно.

Сведения получают с 17-ти метеостанций и 63-х видеокамер по всему краю. Специалисты диспетчерского центра КГКУ «КрУДор» в режиме реального времени передают информацию подрядчикам в районах, чтобы те могли оперативно отреагировать на изменения погоды.

За дорогами зимой следят шесть организаций: АО «КрайДЭО», АО Ачинское ДРСУ, АО ДРСУ-10, АО Большемуртинское ДРСУ, АО Каратузское ДРСУ, АО Лесосибирск-Автодор. Подрядчики работают на всей сети краевых автомобильных дорог – это больше 14 000 километров.