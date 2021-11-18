В Красноярске после публичных слушаний был временно отклонен проект виадука на Семафорной

Рухнувший виадук Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске во время публичных слушаний отклонили проект нового виадука на улице Семафорной в Кировском районе. После рассмотрения документов, такое постановление подписал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Проект представил АО «Красноярскгражданпроект». Согласно задумке специалистов, новый виадук должен состоять из алюминиевой конструкции с двумя лифтами. Помимо планировки проект также предусматривает и межевание территории. Но представленная документация отклонена и отправлена на доработку в связи «с поступившим предложением».

Напомним, что виадука на Семафорной нет еще с 2014 года. В пешеходную конструкцию врезался выпивший водитель на грузовике, что серьезно повредило виадук. Решение о строительстве нового объекта было принято в 2019 году, но пока дата начала работ остается неизвестной.