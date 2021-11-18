Региональный минэкономразвития представил социально-экономический прогноз на 2022 год и период 2023-2024 годов

На совещании комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец выступила с докладом по прогнозу социально-экономического развития на комитете по экономике и налоговой политике Законодательного собрания. Прогноз социально-экономического развития края на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов основан на среднесрочном прогнозе развития России, который одобрило правительство страны в сентябре текущего года. Прогноз подготовлен с учетом основных факторов и ограничений, которые влияют на развитие региона: общее состояние и тенденции развития мировой и российской экономики, конъюнктура мировых товарно-сырьевых рынков, налоговая политика, таможенно-тарифная политика, динамика обменного курса рубля.

По представлению минэкономразвития, возможны два сценария развития экономики края на предстоящий трехлетний период – базовый и консервативный. Они отличаются разными показателями динамики курса доллара, цен на нефть и металлы, перспектив реализации инвестиционных проектов и программ развития. Отметим, что министерство при разработке документа использовало базовый вариант.

По прогнозам ведомства, в секторе нефтяной промышленности ожидается увеличение объемов добычи, что связано с поэтапным снятием ограничений сделки ОПЕК+ и дальнейшим освоением нефтегазовых ресурсов месторождений Ванкорского кластера и юга Эвенкии. Кроме того, на показатели развития отрасли повлияет реализация инвестпроекта «Восток Ойл» – освоение Пайяхской группы месторождений на Таймыре. В 2021 году объем добычи нефти увеличится на 2%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – на 3,6%, в 2024 году – на 1,7%. Общий объем добычи нефти в 2024 году по сравнению с 2020 годом увеличится почти на 20%.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец выступила с докладом по прогнозу социально-экономического развития

Рост в отрасли угледобычи будет связан со спросом на рынке энергоресурсов и началом освоения Сырадасайского месторождения на Таймыре в 2022 году. В добыче металлических руд продолжится реализация крупных проектов: в 2023 году планируется запуск обогатительных мощностей на золоторудных месторождениях в Северо-Енисейском районе, а в Норильском промышленном районе идет строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная».

Также прогнозируется рост объемов производства в металлургии, лесопромышленном комплексе, производстве пищевых продуктов, стройматериалов, машиностроительной продукции. В сельском хозяйстве, как отмечают эксперты, в текущем году ожидается снижение объемов на 6,6% в сравнении с прошлым годом. Зато на 2022 год в аграрном секторе прогнозируется увеличение производства на 3,6% относительно низкой базы 2021 года.

С учетом наметившихся позитивных тенденций в экономике края в 2022 году рост ВРП прогнозируется на уровне 5%, в 2023-2024 годах экономика края продолжит расти темпом порядка 2-х % в год. Прогнозируемый объем ВРП к концу 2024 года превысит 3,5 трлн рублей.