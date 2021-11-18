На Павлова сделали комплексный ремонт и установили новую иллюминацию

Фото: инстаграм главы Красноярска Сергея Еремина

Об установке новой иллюминации на Павлова на радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107, 1 fm рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Фото: инстаграм главы Красноярска Сергея Еремина

В этом году улицу отремонтировали по национальному проекту «безопасные качественные дороги». Дорогу частично расширили. По правой стороне от Мичурина теперь четыре полосы движения, уложен новый асфальт. Все спроектировано и сделано по ГОСТу: подъезды, остановки, карманы и разметки.

- Можно сказать, что сделали все. Кроме, к сожалению, ливневки, потому что категория работ не подразумевает разбор дороги. Комплексно отремонтировали и пешеходную часть. Она стала очень широкой на большей части улицы. Там тоже появилось новое освещение. В пешеходной зоне поставили парковые фонари, они светят немного по-другому и создают камерную атмосферу. А вот на проезжай части для безопасности ставятся другие светильники. они удобны для фото- и видеофиксации. Но и те и другие светят ровным светом.

Фото: инстаграм главы Красноярска Сергея Еремина

Поменялось освещение и в районе ДК 1 мая. К старым фонарям добавили парковые. А также, светодиодные гирлянды, которые смонтированы на 183 опорах освещения и представляет собой световой коридор. Включаться иллюминация будет вместе с освещением. гирлянды, которые повешены были по фор- эскизу оставили. Специалисты спорили, в какое время должна гореть гирлянда, но пришли к решению, что будут гореть только с пятницы по воскресенье и по праздникам.