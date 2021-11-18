За суднами на Ангаре наблюдают в режиме онлайн: «Ростелеком» установил систему «Мониторинг транспорта»

Красноярский «Ростелеком» установил систему мониторинга на частных суднах, перевозящих лес и материалы на Ангаре. Программно-аппаратный комплекс позволяет через веб-интерфейс отслеживать перемещение водного транспорта в режиме реального времени, фиксировать и хранить историю событий на облачном сервере федерального провайдера.

В составе смонтированного комплекса — GPS-трекер и специализированное ПО. В личном кабинете пользователю доступна информация о расходе топлива, средней скорости судна, пройденном пути и другое. Система также позволяет анализировать данные и формировать отчеты за периоды.

«“Мониторинг транспорта” — это продукт “Ростелекома”, который изначально был ориентирован на контроль за автомобилями. Кроме дистанционного отслеживания показателей бортовых приборов, с его помощью можно видеть нарушения и вовремя пресекать их. В частности, нецелевое использование транспортного средства или слив топлива. Мы впервые установили систему мониторинга на речных суднах, адаптировав ее под новые условия и потребности заказчика. Это повысит безопасность судоходства и даст возможность собственнику сократить издержки», — рассказал Алексей Усатов, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Наши суда ходят по реке на расстояние до двухсот километров: от Кодинска до Кежмы. Чтобы вести полный контроль за их перемещением, мы решили подключить “Мониторинг транспорта”. Теперь просто открываем в ноутбуке специальное приложение и по каждому из пяти суден видим все параметры. При необходимости можем сделать выгрузку архива, например, для службы безопасности», — отметил Алексей Царевский, директор ООО «СибРечТранс».

С момента появления на рынке услуги «Мониторинг транспорта» прошло менее полугода. За это время сервис преобразовался, в нем появились новые возможности. В ближайшей перспективе планируется ввести дополнительные функции. Например, станет возможным следить не только за состоянием автомобильных и водных транспортных средств, но также за работой водителей и за тем, как они соблюдают технику безопасности.