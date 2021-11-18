В Красноярском крае рецидивисты «распотрошили» 17 станций сотовой связи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае группа мужчин с темным криминальным прошлым нанесла ущерб операторам сотовой связи на сумму более 3 миллиона рублей. Уголовное дело уже передано в суд, подробностями с «Комсомольской правдой»-Красноярск поделилась пресс-службе краевой полиции.

6 мужчин, из которых 3 – неоднократно судимые, в период с мая 2020 по апрель 2021 года ездили по районам в поисках базовых станций сотовой связи. Их интересовало все, что можно сдать в металлолом, в частности аккумуляторные батареи. Взламывали двери, проникали внутрь и забирали оборудование. Итого почти за год – 17 краж на территории Емельяновского, Березовского, Сухобузимского, Манского районов.

Добычу сдавали в Красноярске, в пункте приема в Ленинском районе. Странно, что сотрудники базы вторсырья не задавали им вопросов, должны были насторожиться – ведь аккумуляторные батареи в чистом поле не валяются.

Полиция вычислила и задержала сначала двоих подозреваемых 1988 года рождения, потом вышла на остальных. В ходе предварительного расследования было изъято похищенное имущество на сумму около 100 тысяч рублей. Также был наложен арест на автомобиль одного из подозреваемых на сумму 205 тысяч рублей – чтобы выплатить компенсацию за ущерб. Компании грозит до 5 лет лишения свободы, каждому.